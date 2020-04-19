Путин поздравил православных христиан с Пасхой
Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан России с наступлением Пасхального воскресенья, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Путин отметил, что вера «во всепобеждающую силу жизни» помогает выстоять во времена тяжелых испытаний.
«Великий праздник Пасхи наполняет сердца людей радостью и надеждой <...> Эти непреходящие идеалы и ценности скрепляют наш народ», — сказал Путин.
В своем поздравлении он также упомянул, что Русская православная церковь и другие христианские конфессии всегда вносили большой вклад в укрепление нравственных основ общества, помогали приумножать историческое наследие России.
«В этот светлый, праздничный день от души желаю вам здоровья, успехов и всего наилучшего», — сказал президент.
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