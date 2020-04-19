Путин поздравил православных христиан с Пасхой

<img src="//img.gazeta.ru/files3/197/10629197/upload-SIZ_3376-pic905-895x505-86118.jpg">

Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан России с наступлением Пасхального воскресенья, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Путин отметил, что вера «во всепобеждающую силу жизни» помогает выстоять во времена тяжелых испытаний.

«Великий праздник Пасхи наполняет сердца людей радостью и надеждой <...> Эти непреходящие идеалы и ценности скрепляют наш народ», — сказал Путин.

В своем поздравлении он также упомянул, что Русская православная церковь и другие христианские конфессии всегда вносили большой вклад в укрепление нравственных основ общества, помогали приумножать историческое наследие России.

«В этот светлый, праздничный день от души желаю вам здоровья, успехов и всего наилучшего», — сказал президент.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Патриарх Кирилл начал пасхальную службу в храме Христа Спасителя

— На Пасху: Путин и Мишустин не поедут в храм Христа Спасителя

— Благодатный огонь доставили в Москву