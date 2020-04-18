Приезжие хотели обокрасть москвича, но не нашли что взять
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На севере Москвы несколько приезжих избили местного жителя. Об этом сообщает РЕН.
Инцидент произошел 5 апреля. Группа мужчин решила обокрасть москвича. Избив его и не обнаружив ничего ценного, они убежали.
Пострадавший написал заявление в полицию о нападении спустя несколько дней.
Подозреваемые были задержаны 10 апреля. В ходе допроса они признали свою вину.
Личности еще двух предполагаемых злоумышленников удалось установить благодаря пострадавшему, очевидцу нападения и записям с камер наблюдения. На данный момент их разыскивают.
В свою очередь, в пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.