В Москве доля бессимптомных случаев коронавируса выросла до 60%

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Руководитель московского департамента здравоохранения Алексей Хрипун сообщил, что доля инфицированных коронавирусом москвичей, у которых заболевание протекает бессимптомно, выросла до 60%. Об этом он заявил в программе «Время» на Первом канале.

«Если неделю назад примерно 40% всех заболевших в Москве не имели симптомов, то сегодня это около 60% бессимптомных вирусоносителей», — рассказал Хрипун.

Он отметил, что в столице ежедневно выполняется около 18 тысяч тестов на коронавирус.

По последним данным, в Москве коронавирусом заразились 20 754 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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