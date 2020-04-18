Нуждающиеся в срочной эвакуации россияне вылетели из Лондона

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Россияне, решившие покинуть Британию из-за коронавируса, вылетели из Лондона в Москву. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на посольство России.

«Специальный рейс авиакомпании «Аэрофлот» по маршруту Москва-Лондон, организованный для вывоза из России заинтересованных граждан Великобритании, состоялся 18 апреля», — рассказали в диппредставительстве.

Там добавили, что обратным рейсом вылетели несколько граждан России, которые оказались в особо затруднительном положении на территории Соединенного Королевства и нуждались в срочной эвакуации на родину.

Уточняется, что по прибытии в Москву россияне будут помещены на карантин.

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