Нуждающиеся в срочной эвакуации россияне вылетели из Лондона
Россияне, решившие покинуть Британию из-за коронавируса, вылетели из Лондона в Москву. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на посольство России.
«Специальный рейс авиакомпании «Аэрофлот» по маршруту Москва-Лондон, организованный для вывоза из России заинтересованных граждан Великобритании, состоялся 18 апреля», — рассказали в диппредставительстве.
Там добавили, что обратным рейсом вылетели несколько граждан России, которые оказались в особо затруднительном положении на территории Соединенного Королевства и нуждались в срочной эвакуации на родину.
Уточняется, что по прибытии в Москву россияне будут помещены на карантин.
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