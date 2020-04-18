Поток въезжающих в Крым россиян увеличился почти на 40%
Власти Крыма рассказали об увеличении потока туристов, въезжающих в регион по Крымскому мосту. Об этом руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская сообщила РИА «Новости».
Она отметила, что показатель въезжающих россиян увеличился почти на 40%.
Пеньковская добавила, что показатель прибывающих на поезде или самолете не изменился.
Глава межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю также уточнила, что въезжающие получают специальные анкеты и памятки по поведению в период пандемии. Эти анкеты будут выборочно проверяться медработниками на совпадение указанных данных.
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