«Привидение» начало бороться с нарушителями карантина в Малайзии

«Привидение» пугает жителей на северо-востоке Малайзии, чтобы люди не выходили на улицы во время карантина из-за коронавируса, пишет The Straits Times.

Призраком оказался живой местный житель Мухаммад Урабиль Алиас, который каждый вечер переодевается в белый балахон, приклеивает накладную бороду и идет распугивать нарушителей в местах массового скопления. Он стал преследовать людей после того, как прочитал новости и узнал статистику смертности от коронавируса.

Алиас рассказал, что всякий раз, когда подростки видят его, то они «бегут, как сумасшедшие, возвращаясь в свои дома».

«Теперь, прежде чем выйти, они перепроверяют, есть ли на улице призрак или нет», — добавил он.

Как отмечается, местная полиция поприветствовала такой необычный метод пресечения собраний людей.

Всего в Малайзии выявлены 5 тыс. случаев заражения, более 80 человек скончались.

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