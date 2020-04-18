Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме

В Храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел благодатный огонь, передает РИА «Новости».

Стоит отметить, что в этом году впервые за 10 веков церемония освящения Благодатного огня прошла при закрытых дверях и воротах без участия паломников.

В Россию частицу огня доставит делегация Фонда Андрея Первозванного, которая прибыла в Тель-Авив по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Благодатный огонь сходит ежегодно накануне православной Пасхи. Огонь называют символом нерукотворного света Воскресения Христова, упомянутом апостолом Петром. Считается, что пламя появляется в кувуклии по молитвам православного патриарха, духовенства и верующих.

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