В Киево-Печерской лавре обнаружили 26 новых случаев COVID-19
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В Киево-Печерской лавре обнаружили 26 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Facebook.
«Из зарегистрированных за минувшие сутки случаев заболевания 26 —в Киево-Печерской лавре», — написал глава города.
Он также добавил, всего в украинской столице зарегистрировано 770 случаев заболевания.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в мире зафиксировано свыше 2,2 млн случаев заражения.
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