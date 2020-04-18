Путин подписал указ о временных мерах по правовому положению иностранцев в РФ
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Президент России Владимир Путин подписал указ о временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан в РФ на фоне распространения коронавирусной инфекции. Соответствующий документ размещен на сайте Кремля.
Указ также касается лиц без какого-либо гражданства.
Всего в России от коронавируса скончались 313 человек. Число инфицированных составляет 36 793, выздоровели 3057 пациентов.
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