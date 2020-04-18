МЧС подтвердило крушение легкомоторного самолета под Хабаровском

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МЧС РФ подтвердило падение легкомоторного самолета под Хабаровском, уточняется число погибших. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как отмечается, в 06.45 мск в местное управление МЧС поступило сообщение, согласно которому в 700 м севернее села Лесное Хабаровского района упал частный легкомоторный самолет с последующим возгоранием.

По данным ведомства, упал лайнер в 35 км от Хабаровска.

На место происшествия направлены группа спасателей ДВРПСО МЧС России в составе 6 человек, одна единица техники и отделение 35-й краевой пожарной части. Оперативная группа Главного управления МЧС РФ по Хабаровскому краю, бригада скорой помощи и оперативно-следственная группа также примут участие в спасательной операции.

«С Малого аэропорта Хабаровска в готовности к вылету вертолет Ми-8 от Центра авиационного спасения Минтранса России», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в результате падения самолета погибли трое человек.

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