Ректор Московской духовной академии сообщил о заражении коронавирусом

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Коронавирус нового типа подтвердился у ректора Московской духовной академии, епископа Звенигородского Питирима. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Питирима, у него легкая форма коронавирусной инфекции. Заражение произошло воздушно-капельным путем во время службы в храме, рассказал епископ.

«Это ответ всем тем, кто ратует за то, что в храме заразиться нельзя. Еще как можно!» – написал он.

Священнослужитель сдал тест на коронавирус при первых признаках болезни, в настоящее время он находится в строгой самоизоляции.

По последним данным, в России выявлено 32 008 случаев заражения новым коронавирусом.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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