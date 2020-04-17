Собянин не исключил ужесточения режима самоизоляции в Москве

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что при росте числа нарушений режима самоизоляции власти могут ужесточить ограничительные меры. Об этом он сказал в эфире «Россия-1».

Он также добавил, что все инструменты для этого существуют.

При этом столичный мэр отметил, что в данный момент подавляющее большинство москвичей соблюдают установленные властями меры.

Согласно последним данным, в России зарегистрировано 32 008 случаев заражения коронавирусом. При этом 2 590 человек уже вылечились.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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