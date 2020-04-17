Путин: Россия обязательно победит эпидемию коронавируса

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Президент России Владимир Путин заявил, что страна обязательно победит эпидемию коронавируса. Об этом пишет РИА «Новости».

Он также добавил, что Россия преодолеет этот сложный этап.

По словам Путина, эта победа будет еще ощутимее, если за этот период во всех регионах страны будет создана более эффективная и доступная система медицинской помощи.

Лидер подчеркнул, что данные перемены должны ощутить российские граждане.

Согласно последним данным, в России зарегистрировано 32 008 зараженных коронавирусом. При этом 2 590 человек уже выздоровели.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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