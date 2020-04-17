Общемировое число смертей от коронавируса превысило 150 тысяч
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Число смертей от коронавируса в мире превысило 150 тысяч, сообщает счетчик Worldometers.
На первом месте по числу погибших находятся США (35,5 тысячи), на втором — Италия (почти 23 тысячи), на третьем — Испания (19,5 тысячи).
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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