Общемировое число смертей от коронавируса превысило 150 тысяч

<img src="//img.gazeta.ru/files3/301/13038301/Depositphotos_338432636_l-2015-pic905-895x505-45767.jpg">

Число смертей от коронавируса в мире превысило 150 тысяч, сообщает счетчик Worldometers.

На первом месте по числу погибших находятся США (35,5 тысячи), на втором — Италия (почти 23 тысячи), на третьем — Испания (19,5 тысячи).

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Италии продолжает улучшаться ситуация с коронавирусом

— В Нью-Йорке за сутки от коронавируса умерли 630 человек

— В Канаде число заражений коронавирусом превысило 30 тысяч