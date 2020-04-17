Совфед принял закон об упрощении получения гражданства России
Совет Федерации одобрил закон об упрощении процедуры получения российского гражданства, сообщает РИА «Новости».
В соответствии с законом, соискатели российского гражданства не должны будут отказываться от гражданства другого государства.
Кроме того, исключается требование об установленном сроке нахождения в стране и подтверждении наличия законного источника средств к существованию для совершеннолетних лиц без гражданства, имевших ранее паспорт СССР и проживающих на территории страны бывшего СССР без гражданства этой страны.
Далее закон поступит на подпись президенту России Владимиру Путину.
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