Совфед принял закон об упрощении получения гражданства России

<img src="//img.gazeta.ru/files3/679/12303679/Depositphotos_131301168_l-2015-pic905-895x505-17654.jpg">

Совет Федерации одобрил закон об упрощении процедуры получения российского гражданства, сообщает РИА «Новости».

В соответствии с законом, соискатели российского гражданства не должны будут отказываться от гражданства другого государства.

Кроме того, исключается требование об установленном сроке нахождения в стране и подтверждении наличия законного источника средств к существованию для совершеннолетних лиц без гражданства, имевших ранее паспорт СССР и проживающих на территории страны бывшего СССР без гражданства этой страны.

Далее закон поступит на подпись президенту России Владимиру Путину.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Госдума разрешила получать российское гражданство без отказа от иностранного

— В Госдуму внесен законопроект об упрощенной процедуре получения гражданства РФ