Суд отправил под домашний арест обвиняемого в мошенничестве адвоката Вершинина

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Пресненский районный суд Москвы отправил под домашний арест обвиняемого в покушении на мошенничество адвоката Александра Вершинина, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы суда.

«Суд <...> избрал меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 16 июня в отношении Вершинина», — заявили в пресс-службе.

По словам представителей суда, никто из участников процесса не возражал против избранной меры.

Известно, что адвоката экс-главы Открытого правительства Михаила Абызова задержали накануне, он частично признал свою вину.

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