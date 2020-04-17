В Испании 105-летняя женщина вылечилась от коронавируса

105-летняя долгожительница из Испании Эвариста Рубио вылечилась от коронавируса и была выписана из городской больницы Мерида в провинции Бадахос, сообщает газета ABC.

По данным издания, женщина почувствовала себя плохо около трех дней назад, у нее появились проблемы с дыханием и высокая температура. Сейчас она находится дома в окружении родственников.

«Ее жизнь — пример борьбы <...> Она стала примером и для нас, я думаю, что и для многих людей тоже», — заявил прессе внук женщины Антонио Марин.

По последним данным, количество жертв COVID-19 в Испании составляет 19 130 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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