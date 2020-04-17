Офицеры МВД вступились за арестованных по обвинению в коррупции генералов

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Около 30 офицеров следственного департамента МВД направили письмо уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой с просьбой взять под личный контроль уголовное дело генералов Александра Краковского и Александра Бирюкова, а также за следователя по особо важным делам Александра Брянцева. Об этом сообщает газета »Коммерсант».

Авторы письма также потребовали от Москальковой «недопущения бездоказательного осуждения сотрудников правопорядка», а также заверили, что Краковский, Бирюков и Брянцев невиновны в совершении вменяемого им преступления.

Ранее СМИ сообщали, что председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин лично возбудил дело против офицеров МВД, которые были задержаны за крупную взятку. По версии следствия, генералы планировали за вознаграждение переквалифицировать дело о хищении земельных участков в сторону смягчения.