Индия отправит России 100 млн таблеток гидроксихлорохина для борьбы с COVID

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Индия в ближайшее время направит в Россию 100 млн таблеток противомалярийного препарата гидроксихлорохина, используемого при лечении COVID-19, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление посла РФ в Индии Николая Кудашева.

«Невзирая на то что Индия сама в нем нуждается, индийская сторона пошла навстречу обращению российской стороны и лицензировала поставки для Российской Федерации до 100 миллионов таблеток гидроксихлорохина», — сказал Кудашев.

Помимо антималярийных средств, республика также направит России партию парацетамола.

Посол подчеркнул, что такое решение является, безусловно, дружественным шагом. Оно показывает глубокий уровень доверия между двумя странами. Начало поставок ожидается с конца апреля.

Ранее правительство РФ поручило использовать и распределять препарат гидроксихлорохин для лечения коронавирусной инфекции.

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