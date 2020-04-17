Песков: точного прогноза по развитию ситуации с коронавирусом быть не может

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что точного прогноза по развитию ситуации в России с коронавирусом быть не может, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По словам Пескова, руководители профильных медицинских организаций и медики формулируют точку зрения, которую передают в штаб и затем президенту.

«Конечно, точного прогноза здесь быть не может. Решения принимаются по ситуации в зависимости от темпов роста заболеваемости», — отметил он.