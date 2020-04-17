В Кремле затруднились оценить риск приближения к Москве дыма от пожара в Чернобыле

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков затруднился оценить распространения дыма от пожаров в Чернобыле до Москвы, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«В Кремле не могут оценивать опасность долета чего-либо до наших границ», — сказал Песков.

Лесной пожар в зоне отчуждения начался 4 апреля и распространился на территорию трех лесничеств. Ранее дым от пожаров в Чернобыле окутал Киев. Жителям украинской столицы рекомендовали не выходить на улицу и не открывать окна.

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