В Кремле затруднились оценить риск приближения к Москве дыма от пожара в Чернобыле
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков затруднился оценить распространения дыма от пожаров в Чернобыле до Москвы, передает корреспондент «Газеты.Ru».
«В Кремле не могут оценивать опасность долета чего-либо до наших границ», — сказал Песков.
Лесной пожар в зоне отчуждения начался 4 апреля и распространился на территорию трех лесничеств. Ранее дым от пожаров в Чернобыле окутал Киев. Жителям украинской столицы рекомендовали не выходить на улицу и не открывать окна.
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