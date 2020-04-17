День разгрома фашистов в битве за Кавказ станет новой памятной датой в РФ

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Госдума приняла в первом чтении законопроект об установлении в России нового дня воинской славы 9 октября — даты завершения битвы за Северный Кавказ в 1943 году, сообщает ТАСС.

Инициативу в российский парламент внесла Дума Ставропольского края. Как заявили авторы законопроекта, закрепление как дня воинской славы даты разгрома немецко-фашистских войск в битве за Кавказ увековечит память об этом историческом событии.

Битва за Кавказ продлилась с 25 июля 1942 года по 9 октября 1943 года и завершилась контрнаступлением советской армии на Кубани и оттеснением вермахта на территорию Украины.

«Сражение сыграло важную роль в создании и завершении коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны», — говорится в сопроводительных документах к инициативе.

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