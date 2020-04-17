Мэр Киева: уровень радиации в городе находится в норме

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Мэр Киева Виталий Кличко 17 апреля посетил Чернобыльскую зону в связи с пожарами и заявил, что в украинской столице уровень радиации находится в норме. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Измеряли дозиметром начиная с Киева до Чернобыля, получили информацию от экспертов, радиации нет», — утверждает Кличко.

16 апреля киевские власти попросили жителей города не выходить из дома и не открывать окна из-за высокой задымленности, которая вызвана пожарами в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

Украинские спасатели 10 дней тушили возникший 4 апреля на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС пожар, который спровоцировал рост радиации в регионе.

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