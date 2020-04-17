Госдума разрешила получать российское гражданство без отказа от иностранного

Госдума 17 апреля в окончательном чтении приняла закон о подаче заявления на получение российского гражданства без отказа от иностранного.

В частности, отменяется требование о пятилетнем сроке нахождения в стране и подтверждении наличия законного источника средств к существованию для совершеннолетних лиц без гражданства, но если они имели паспорт СССР, проживали и живут в экс-странах СССР и не получили гражданство этих государств. Кроме того, такого требование перестанет действовать в отношении иностранцев, состоящих в браке с россиянином, проживающим на территории РФ, и при наличии у них общих детей.

Также в рамках закона гражданам Украины, Белоруссии, Молдовы и Казахстана предоставляется право по получение упущенного гражданства при наличии вида на жительство.

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