Число выздоровевших от коронавируса в Москве возросло до 1517

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За сутки после заражения коронавирусом выздоровели 123 пациента. Об этом сообщает Мособлштаб со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

Общее число вылечившихся в городе на данный момент составляет 1517 человек.

По ее словам, в Москве стабильно выздоравливает более сотни человек в сутки, что говорит о позитивной динамике.

«Надеемся, что эта позитивная динамика будет только усиливаться», — добавила Ракова.

В настоящее время в России зарегистрировали более 27 тыс. заразившихся коронавирусом, умерли — 232.

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