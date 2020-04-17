В США за сутки умерли почти 4,6 тысячи пациентов с COVID-19

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В Соединенных Штатах зафиксировано рекордное число умерших людей с выявленным коронавирусом, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.

По его подсчетам, за сутки с 15 по 16 апреля скончались 4 591 человек, зарегистрировано 31 451 новых случаев заболевания.

Таким образом, показатель смертности за сутки оказался примерно в два раза выше, чем обычно.

Всего на сегодняшний день в США зарегистрировано более 671 тысячи случаев заражения COVID-19 и 33 284 умерших.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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