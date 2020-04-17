В центре Москвы загорелся пятиэтажный офис
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Пятиэтажное офисное здание загорелось в центре Москвы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС.
Пожар произошел на улице Большая Молчановка. Площадь возгорания составляет 100 кв. м.
«Происходит возгорание перекрытий и перегородок между 1-м, 2-м, 3-м и 4-м этажами», — заявили в пресс-службе.
На данный момент из здания эвакуированы люди. Информации о пострадавших нет.
Уточняется, что горящий офис старой постройки.
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