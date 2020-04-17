Несколько регионов России накроет аномальное тепло

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в нескольких регионах России будет превышена климатическая норма на 12-16℃. Об этом сообщает ТАСС.

«Совершенно необычная ситуация, когда в Салехарде, на севере Тюменской области, на севере Западной Сибири, Красноярского края температура такая же, как в Москве», — сказал синоптик.

Он добавил, что превышение на 12-16℃ со знаком плюс — это довольно необычное явление.

Вильфанд отметил, что аномально теплая погода сохранится в этих регионах в ближайшие пять дней. Метеоролог пояснил, что аномалии связаны с перемещением теплых воздушных масс по восточной периферии циклона.

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