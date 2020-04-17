Власти Уханя насчитали новых жертв коронавируса
Власти Уханя пересчитали статистику по коронавирусу, число погибших выросло на 1290 человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление правительства.
Так, число жертв возросло до 3869 человек, зараженных – на 325, до 50 333.
Ранее сообщалось, что в Китае заражены 50 008 человек, умерли — 2579.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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