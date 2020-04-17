Власти Уханя насчитали новых жертв коронавируса

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Власти Уханя пересчитали статистику по коронавирусу, число погибших выросло на 1290 человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление правительства.

Так, число жертв возросло до 3869 человек, зараженных – на 325, до 50 333.

Ранее сообщалось, что в Китае заражены 50 008 человек, умерли — 2579.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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