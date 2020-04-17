В МЧС дали совет по организации рабочего места на самоизоляции

В МЧС рассказали, как наладить продуктивный рабочий процесс во время самоизоляции. Об этом сообщает РИА «Новости».

При длительной самоизоляции на пользу могут пойти некоторые офисные ритуалы, например, перерыв на кофе.

Кроме того, стоит ввести физическую разминку, так как при работе дома активности меньше.

Также важно наладить всю необходимую инфраструктуру на своем домашнем компьютере, чтоб рабочие документы не пересекались с личными. Например, можно завести отдельный профиль или использовать дополнительный браузер, чтобы рабочие чаты не пересекались с личными страницами.

Специалисты МЧС рекомендуют выделить рабочую зону в своей квартире и соблюдать определенный распорядок дня, это дисциплинирует.

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