В Москве в пятницу ожидается до +8℃

<img src="//img.gazeta.ru/files3/821/13025821/Depositphotos_12256429_xl-2015-pic905-895x505-97945.jpg">

В Москве, в пятницу, 17 апреля, ожидается до +8℃. Об этом сообщают «Метеоновости».

Ожидается облачная с прояснениями погода, солнце будет сменяться небольшим дождем.

Максимальная температура воздуха в столице составит от +6℃ до +8℃, по области – от +5℃ до +10℃.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с, местами порывы могут достигать 12-17 м/с.

Атмосферное давление в средине для будет 736 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 70%.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.