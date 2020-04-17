В Москве в пятницу ожидается до +8℃
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В Москве, в пятницу, 17 апреля, ожидается до +8℃. Об этом сообщают «Метеоновости».
Ожидается облачная с прояснениями погода, солнце будет сменяться небольшим дождем.
Максимальная температура воздуха в столице составит от +6℃ до +8℃, по области – от +5℃ до +10℃.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с, местами порывы могут достигать 12-17 м/с.
Атмосферное давление в средине для будет 736 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 70%.
С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.