Киев возглавил рейтинг городов с самым загрязненным воздухом

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Киев занял первую строчку в рейтинге городов мира с самым загрязненным воздухом из-за пожаров в Чернобыльской зоне. Об этом сообща «Интерфакс» со ссылкой на данные мирового списка индекса качества воздуха QIAir.

На данный момент индекс загрязнения воздуха в столице Украины составляет 380. В некоторых районах города индекс показывает отметку «опасно».

Второе место в рейтинге занимает китайский город Чэнду, где загрязнение воздуха 176.

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