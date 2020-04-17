Киев возглавил рейтинг городов с самым загрязненным воздухом
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Киев занял первую строчку в рейтинге городов мира с самым загрязненным воздухом из-за пожаров в Чернобыльской зоне. Об этом сообща «Интерфакс» со ссылкой на данные мирового списка индекса качества воздуха QIAir.
На данный момент индекс загрязнения воздуха в столице Украины составляет 380. В некоторых районах города индекс показывает отметку «опасно».
Второе место в рейтинге занимает китайский город Чэнду, где загрязнение воздуха 176.
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