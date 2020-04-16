Кабмин расширил перечень тех, кто может пересекать границу во время пандемии

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Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое устанавливает перечень граждан, имеющих право пересекать государственную границу России во время пандемии коронавируса. Об этом пишет РИА «Новости».

Согласно предыдущей версии документа, запреты не налагались на дипломатов, транзитных пассажиров, следующих в Калининград и россиян, отбывающих за рубеж на похороны родственников.

Также пересечь российскую границу имели право постоянные жители самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Теперь же в список внесли военнослужащих и гражданский персонал дислоцированных за рубежом российских баз, задействованных в строительстве ядерных объектов на территории иностранных государств работников атомной отрасли, а также граждан, следующих для смены экипажей морских судов, находящихся в иностранных портах.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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