В США число заражений коронавирусом превысило 650 тысяч
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В США больше 654 тысяч человек заразились коронавирусом, следует из подсчетов Университета Джонса Хопкинса.
Также сообщается о 31 тысячи погибших.
США находятся на первом месте в мире по распространению коронавируса.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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