В США число заражений коронавирусом превысило 650 тысяч

Прослушать новость
Остановить прослушивание

В США больше 654 тысяч человек заразились коронавирусом, следует из подсчетов Университета Джонса Хопкинса.

Также сообщается о 31 тысячи погибших.

США находятся на первом месте в мире по распространению коронавируса.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Число заражений коронавирусом в мире за сутки возросло на 76 тысяч