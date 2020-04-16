Число заражений коронавирусом в мире за сутки возросло на 76 тысяч
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Общемировое число заражений коронавирусом за сутки увеличилось на 76 тысяч, что на шесть тысяч больше вчерашнего показателя, пишет ВОЗ.
Также сообщается, что за сутки скончались восемь тысяч пациентов, что тоже превышает вчерашнюю цифру.
По информации ВОЗ, больше всего заболевших и умерших в Европе. На втором месте — Северная и Южная Америка, на третьем — Западно-Тихоокеанский регион.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.