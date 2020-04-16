В Египте число смертей от коронавируса приблизилось к 200
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В Египте за сутки число умерших от коронавируса увеличилось на 13, достигув 196, пишет Минздрав страны.
Также сообщается о 2673 заразившихся и 596 выздоровевших пациентах.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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