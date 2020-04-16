В Марокко за сутки коронавирус подтвердился у рекордного числа человек

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В Марокко за сутки коронавирус подтвердился у 259 человек, что стало наибольшим числом с начала эпидемии, пишет Минздрав страны.

Всего в стране коронавирусом заразились 2283, скончались 130, выздоровели 249 пациентов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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