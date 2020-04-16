В Марокко за сутки коронавирус подтвердился у рекордного числа человек
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
В Марокко за сутки коронавирус подтвердился у 259 человек, что стало наибольшим числом с начала эпидемии, пишет Минздрав страны.
Всего в стране коронавирусом заразились 2283, скончались 130, выздоровели 249 пациентов.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Израиле число заражений коронавирусом приближается к 13 тысячам
— Во Франции число смертей от коронавируса приблизилось к 18 тысячам
— В Турции за сутки коронавирус подтвердился у 4,8 тысячи человек