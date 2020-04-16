ВОЗ обеспокоена ситуацией с коронавирусом в России
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В ВОЗ вызывают беспокойство рост заражений и распространение коронавируса в России, заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге на онлайн-брифинге.
Клюге подчеркнул положительные тенденции в Италии, Испании, Франции и Швейцарии и заявил об обостряющейся ситуации в Великобритании, Белоруссии, России, Турции и на Украине.
В России коронавирусом заразились почти 28 тыс., скончались 232 человека.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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