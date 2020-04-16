Кабмин разрешил использовать гидроксихлорохин для лечения коронавируса
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, разрешающее использовать для лечения коронавируса незарегистрированный препарат гидроксихлорохин. Об этом пишет РИА «Новости».
Отмечается, что его России передал Китай.
Согласно последним данным, в стране зарегистрировано 27 938 случаев заражения COVID-19, свыше 2300 человек выздоровели, 232 пациента умерли.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Российские ученые доказали эффективность препарата в лечении коронавируса