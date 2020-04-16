Великобритания продлила общенациональный карантин
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Великобритания продлила карантин минимум на три недели, пишет РИА «Новости» со ссылкой на главу МИД страны Доминика Рааба.
Политик отметил, что ослабление мер может ухудшить ситуацию для населения и экономики.
В Великобритании коронавирусом заразились больше 100 тыс., скончались почти 14 тыс. человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.