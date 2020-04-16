РФПИ и «Яндекс» объявили о начале тестирования на COVID-19 на дому

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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) совместно с компанией «Яндекс» объявляет о запуске тестирования на COVID-19 на дому. Об этом сообщается в пресс-релизе фонда.

Уточняется, что в первую очередь начнут тестировать жителей Москвы в возрасте от 65 лет и старше, поскольку они находятся в группе риска.

«Запуск тестирования на дому в рамках сотрудничества с партнерами по Альянсу позволит успешно выявлять инфицированных людей и предотвратить распространение вируса благодаря формату выезда на дом», — заявил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Уточняется, что со временем в лабораториях станет больше тестов, и сдавать анализы смогут люди других возрастов, а также жители других регионов страны.

В тестировании будут применяться инновационные разработки компании EMG. Они характеризуются высокой точностью и скоростью.

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