РФПИ и «Яндекс» объявили о начале тестирования на COVID-19 на дому

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) совместно с компанией «Яндекс» объявляет о запуске тестирования на COVID-19 на дому. Об этом сообщается в пресс-релизе фонда.

Уточняется, что в первую очередь начнут тестировать жителей Москвы в возрасте от 65 лет и старше, поскольку они находятся в группе риска.

«Запуск тестирования на дому в рамках сотрудничества с партнерами по Альянсу позволит успешно выявлять инфицированных людей и предотвратить распространение вируса благодаря формату выезда на дом», — заявил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Уточняется, что со временем в лабораториях станет больше тестов, и сдавать анализы смогут люди других возрастов, а также жители других регионов страны.

В тестировании будут применяться инновационные разработки компании EMG. Они характеризуются высокой точностью и скоростью.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Лекарство от коронавируса появится в России на следующей неделе

РФПИ нашел партнера в США с целью продвижения тестов на COVID-19