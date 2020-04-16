В Москве коронавирусом заразились 24 священника РПЦ

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Коронавирус подтвердился у 24 священников Московской патриархии, передается в Telegram-канале рабочей группы при Патриархе Московском и всея Руси по координации церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.

«На 16 апреля 2020 года коронавирусная инфекция выявлена у 24 клириков Московской епархии, которые несут свое послушание в 15 столичных храмах и 2 монастырях», — говорится в сообщении.

Отмечается, что еще у 31 клирика есть симптомы коронавируса, но диагноз не подтвержден.

В России коронавирусом заразились почти 28 тысяч, скончались 232 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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