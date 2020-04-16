В Подмосковье за три дня выдали 2,7 миллиона пропусков

Около 2,7 млн цифровых пропусков выдали в Подмосковье за три дня, написал губернатор региона Андрей Воробьев в Twitter.

«За три дня мы выдали 2,7 млн цифровых пропусков. Да, первый день работы системы был сложный. Трудности испытали и водители, и пассажиры электричек. Но уже сегодня ситуация выправилась», — написал Воробьев.

Губернатор добавил, что большая часть получила пропуска с QR-кодами. Также он поблагодарил сотрудников ГИБДД за работу.

С 15 апреля жители Подмосковья обязаны оформить пропуска для передвижения по городу на личном и общественном транспорте.

В России коронавирусом заразились почти 28 тысяч, скончались 232 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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