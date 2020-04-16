У сотрудников администрации Нижнего Новгорода выявили COVID-19

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Несколько сотрудников обслуживающего персонала здания администрации Нижнего Новгорода заразились коронавирусом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

В настоящее время заболевшие сотрудники изолированы и получают лечение.

В пресс-службе добавили, что после выявления коронавируса в здании мэрии была проведена дезинфекция.

По последним данным, в регионе выявлено 404 случая заражения коронавирусной инфекцией. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.