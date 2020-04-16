Падение фуры в реку в Петербурге попало на видео

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Падение фуры в Неву в Санкт-Петербурге попало на видео.

На видео фура на небольшой скорости съезжает с шоссе на соседнюю полосу.

После этого пробивает ограждение и падает в реку.

Инцидент произошел на Выборгской набережной около 6.00 мск 16 апреля.