Врачи обнаружили новый симптом заражения коронавирусом

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Сыпь на ногах может быть симптомом новой коронавирусной инфекции, сообщает издание Metro со ссылкой на выводы врачей в Италии и Испании.

Высыпания, выявленные у зараженных коронавирусом, похожи на сыпь при ветряной оспе и кори, заявляется в ассоциации педиатров Италии. При этом наиболее часто высыпания появляются на пальцах ног.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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