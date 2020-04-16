Трамп: США прошли пик распространения коронавируса

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Соединенные Штаты прошли пик распространения коронавируса нового типа, заявил президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции, трансляция которой ведется на сайте Белого Дома.

По словам главы государства, число новых случаев заражения коронавирусом в Нью-Йорке и других областях страны снижается, в некоторых штатах ситуация вышла на плато.

На данный момент США находятся на первом месте по числу подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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