Трамп: США прошли пик распространения коронавируса
Соединенные Штаты прошли пик распространения коронавируса нового типа, заявил президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции, трансляция которой ведется на сайте Белого Дома.
По словам главы государства, число новых случаев заражения коронавирусом в Нью-Йорке и других областях страны снижается, в некоторых штатах ситуация вышла на плато.
На данный момент США находятся на первом месте по числу подтвержденных случаев заражения коронавирусом.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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