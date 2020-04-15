В Петербурге суд зарегистрировал дело против бывшего замминистра культуры
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело против бывшего заместителя министра культуры Григория Пирумова и бизнесмена Никиты Колесникова, пишет ТАСС.
Отмечается, что Пирумов и Колесников обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере, создании преступного сообщества и отмывании средств, выделенных на реконструкцию Эрмитажа.
Вместе с обвиняемыми по делу проходят еще три фигуранта.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Отмывал деньги с Эрмитажа: экс-чиновника задержали в Австрии
— Экс-замминистра культуры Пирумов получил УДО