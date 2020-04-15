В Аргентине морские львы осваивают опустевшие улицы
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В курортном аргентинском городе Мар-дель-Плата морские львы выходят на улицы, опустевшие из-за карантина, пишет газета La Nación.
Как пишет газета, морские львы обитают недалеко от города, но сейчас они осваивают новые территории. Животные рычат на собак, пытаются укусить горожан и перекрывают проезжую часть.
Сообщается, что сотрудники порта вынуждены постоянно мыть набережную из-за сильного запаха.