В ЛНР и ДНР возросло число инфицированных COVID-19 человек

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В самопровозглашенной Донецкой народной республике возросло число инфицированных новым типом коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости».

Министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко отметила, что зараженными числятся 26 человек.

По ее словам, два человека успешно излечились от заболевания и были выписаны из больницы.

Кроме того, глава минздрава самопровозглашенной ЛНР Наталия Пащенко рассказала о росте числа пациентов с коронавирусом в республике до 17 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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