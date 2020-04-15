В ЛНР и ДНР возросло число инфицированных COVID-19 человек
В самопровозглашенной Донецкой народной республике возросло число инфицированных новым типом коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости».
Министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко отметила, что зараженными числятся 26 человек.
По ее словам, два человека успешно излечились от заболевания и были выписаны из больницы.
Кроме того, глава минздрава самопровозглашенной ЛНР Наталия Пащенко рассказала о росте числа пациентов с коронавирусом в республике до 17 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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